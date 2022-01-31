قالت الكاتبة منصورة عز الدين، "قبل أن أتحدث عن علاقتي بالتراث العربي ولماذا أنا مشغولة بالحفر والتنقيب في هذه النقطة رغم أنها نقطة غير مألوفة خاصة في كتابات المرأة ،أحب أن أُشير أنني في 2019 قابلت الكاتب المغربي عبد الفتاح كيليتو وكنت مشتركة معه في ندوة في الكويت وكان من ضمن كلامه ما الذي يمكن أن يقدمه الكاتب العربي للعالم؟ فالكاتب العربي يعلم أن الرواية فن غربي وما يمكن أن يقدمه هو امتلاكه للتراث الخاص به، وكيفية تحويل هذا التراث إلى فن، عن طريق طرح أسئلة جمالية وشخصيات وأحداث وحكايات".

وأضافت عز الدين، خلال الصالون الثقافي على هامش معرض القاهرة القاهرة للكتاب، أن تفسيرات ابن سيرين الجمالية واللغوية دائما مُبهرة"، مشيرة إلى أنه من اللافت أن تفسيره للياسمين، تلك الزهرة الجميلة التي نراها ولكن في عالم الأحلام نجدها مرتبطة بجوانب سلبية وشؤم ونذير بالموت نظرًا لأول مقطع منها وهو «اليأس».

وتابعت، من ضمن الأحلام التي وردت في رواية بساتين البصرة كانت عن ملائكة تجمع الياسمين من «بساتين البصرة»، وكنت قد قرأت عنه لأول مرة وأنا طالبة في عام 1995 ولم يغادرني هذا الحلم وكنت أشعر بأني سأعود إليه مرة أخرى وسوف أكتب نصًا أدبيًا عنه ولكن لم يتح لي الوقت إلا قبل سنوات قليلة فقط.

وأكدت الكاتبة منصورة عز الدين، أن الرواية تتناول سؤال هل الإنسان مُخير أو مُسير، وتتخيل أن هناك شخصيات قادرة على صُنع مصيرها بيدها، ونرى هذه الشخصيات بشرية بكل الضعف الخاص بها والتساؤلات التي تدور في وجدانهم، قائلة: "تعاملت معها باعتبارها شخصيات إنسانية تمتلك كل القوى والضعف البشرية والتناقضات المتواجدة فيه، فالحديث عن شخصيات طيبة أو شريرة أظن أن هذا يليق أكثر بأفلام الكارتون والأطفال وليس في الواقع بكل تعقيداته".

واختتمت عز الدين: "حاولت في رواية بساتين البصرة صياغة الشخصيات والأحداث بأسلوب يخصني وحدي ويعبر عني ويشبهني".