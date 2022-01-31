الكرملين: لا خطط لفرض إغلاق تام في أنحاء روسيا

صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف اليوم الاثنين، أن الحكومة الروسية لم تناقش أي خطط لفرض إغلاق تام في جميع أنحاء البلاد، لمواجهة تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19.

وتعليقًا على ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد بشأن احتمال فرض قيود مرتبطة بفيروس كورونا، قال متحدث الرئاسة الروسية: "هذه المسألة ليست على جدول الأعمال، لم تتم مناقشتها"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

وفيما يتعلق بيانات دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية بشأن حصيلة وفيات كوفيد-19 المتزايدة، أعرب بيسكوف عن حزنه لهذا الاتجاه التصاعدي.

وقال: "في الواقع، فقدنا الكثير من مواطنينا نتيجة لجائحة كوفيد-19، الأمر الرئيسي هو الاستمرار في حث الناس على التطعيم. هذه هي الطريقة الوحيدة لتقليل عدد وفيات فيروس كورونا، التطعيم هو الشيء الوحيد الذي يوفر الحماية".

وأشار بيسكوف إلى أن معدل التطعيم في بلاده أقل كثيرًا مما هو مطلوب، متابعا: "دعونا نأمل أننا سنكون بمرور الوقت قادرين على زيادة مستوى مناعة القطيع طبيعيًا أو بفضل اللقاحات، وهذا سيساعد على تقليل عدد الوفيات".

وتسجل روسيا حاليًا ارتفاعات قياسية في حالات الإصابة بكوفيد-19، حيث تسجل أكثر من 100 ألف حالة يوميًا، في معدل لم تشهده منذ بداية الجائحة.