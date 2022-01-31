عادل محمد صلاح قائد المنتخب المصري لكرة القدم رقما مميزا لمواطنه نجم "الفراعنة" والأهلي السابق محمد أبو تريكة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل المنتخب المصري لدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم المقامة حاليا في الكاميرون، بعد الفوز على المغرب في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف، الأحد، ليحجز مقعدا في المربع الذهبي ومواجهة أصحاب الأرض في اللقاء الذي يجمعهما في تمام التاسعة من مساء الخميس المقبل.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر أمام المغرب في المباراة التي حسمها "الفراعنة"، ليكون الهدف الشخصي الثاني في البطولة بعد هدفه في شباك غينيا بيساو ضمن دور المجموعات.

وبهدفه أمس، عادل صلاح رقم محمد أبو تريكة بتسجيل 6 أهداف في بطولات كأس إفريقيا، حيث سبق لصلاح تسجيل أربع أهداف في النسختين السابقتين، موزعة في شباك غانا وبوركينا فاسو في نسخة عام 2017، ثم في شباك الكونغو الديمقراطية وأوغندا في نسخة 2019.

ويعد النجم المصري الراحل حسن الشاذلي الهداف التاريخي للفراعنة في كأس أمم إفريقيا برصيد 12 هدفا سجلها خلال 3 نسخ، يليه حسام حسن (11 هدفا)، ثم أحمد حسن (8 أهداف).

ويأتي الشاذلي في المركز الرابع في قائمة هدافي بطولة أمم إفريقيا، بعد كل من الكاميروني صامويل إيتو صاحب الصدارة برصيد 18 هدفا ولوران بوكو من ساحل العاج (14 هدفا) والنيجيري رشيد يقيني (13 هدفا).