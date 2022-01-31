وزيرا خارجية البحرين وتركيا يبحثان في المنامة تطوير التعاون الثنائي

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين اليوم الاثنين، أهمية العمل المشترك بين بلاده وبين تركيا، وذلك لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والدفع بأوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين نحو مستويات أكثر تميزا تخدم المصالح المشتركة وتحقق التطلعات المنشودة للبلدين والشعبين الصديقين.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الزياني تأكيده خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، الذي يزور مملكة البحرين حاليا، على ضرورة دعم سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطويره في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، والعمل على الاستفادة من الفرص المتاحة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والسياحي بينهما .

وأضاف الزياني أن الجانبين تدارسا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وتهدد أمنها واستقرارها، وأكدا على ضرورة احلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وإنهاء كافة الصراعات الدائرة التي أضرت بمصالح شعوب المنطقة وأثرت على مسيرة التنمية والازدهار فيها،.

من جانبه، أشار أوغلو إلى أن المباحثات بينهما كانت إيجابية وأنه تم التركيز خلالها على الخطة الاقتصادية وأعرب عن رغبته في إقامة اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في آذار/مارس المقبل، مؤكدًا دعم الجمهورية التركية لمملكة البحرين في هذا المجال، وغيرها من المجالات كالصحة والبيئة بالإضافة إلى القضايا الإقليمية واستقرار المنطقة، مؤكدًا كذلك على أهمية مكافحة الإرهاب.