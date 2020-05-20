نائب: القطاع الزراعي يمثل 35% من القوة العاملة في مصر

قال النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن فتح الأسواق في الخارج ليس لها شروط معينة فكل دولة لها الاشتراطات الخاصة بها خصوصا الشروط الحجرية.

وتابع خلال لقائه مع برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن القطاع الزراعي يمثل 35% من القوة العاملة في مصر، مشيرًا إلى أن لصادرات الزراعية زادت العام الماضي بقيمة 250 مليون دولار عن السنة التي تسبقها.

وأرجع رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، سبب زيادة الصادرات الزراعية هذا العام إلى صرف مستحقات المصدرين وفتح أسواقا جديدة في مختلف دول العالم ومنها اليابان.

واستكمل، أن القطاع الزراعي، يعتبر من أهم الدعائم للاقتصاد المصري ويمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل 20% من صادرات مصر، لافتًا إلى أنه قد استغرق عدة سنوات لفتح سوق الموالح، والدولة تقوم بجهد كبير في حل المشكلات الخاصة بالأسواق.