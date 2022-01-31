رئيس البرلمان يدعو للتخلي عن الطبقية في المجتمع الموريتاني

دعا رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه اليوم الاثنين، إلى تجاوز العقليات الجامدة التي تبقي على منطق التراتبية والطبقية الاجتماعية واحتكار الدين في فئات معنية من المجتمع الموريتاني.

جاءت دعوة ولد بايه في خطاب اختتام الدورة العادية الأولى للبرلمان لسنة 2021/2022.

وقال رئيس البرلمان مستغربا "أي منطق شرعي يبرِّر محاولة البعض حصر حق الإمامة في عائلات معينة، ونحن في دولة ينص دستورها على أن أحكام الدين الإسلامي هي المصدر الوحيد للقانون؟ ومن المعلوم لدى الجميع أن شروط الإمامة محددة وواضحة في الفقه وأن أساس التفاضل عند الله هو التقوى بدليل قوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}.

وأضاف " إذا كان تاريخنا الذي سُطِّرت معظم فصوله في غياب تام لدولة مركزية جامعة، قد أفرز تراتبية اجتماعية جامدة مؤسسةً تارة على قانون القوة بدل قوة القانون، ومتدثرةً تارة أخرى بلَبُوسٍ ديني مشوَّهٍ يتنكر لتكريم الخالق تعالى لبني آدم، فقد آن الأوان أن يتداعى قادة الرأي جميعا من فقهاءَ وساسةٍ ومثقفين لتعرية المنطق السقيم الذي يغذي العقليات البائدة القائمة على تلك التراتبية.

وتعاني موريتانيا من تركيبة مجتمعية تمنح عرفيا السمو في سلم المجتمع للعرب من القبائل التي كانت تحمل السلاح ولقبائل " الزوايا" المتمكنين من الدين والمعرفة بينما يضع المجتمع في أسفل السلم فئات اجتماعية مثل الأرقاء السابقين والصناع التقليديين والرعاة، لكن العقود القليلة الماضية شهدت تغييرات كبيرة في العقليات.