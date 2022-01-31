إن مَن يستقرئ التاريخ العربى ــ قديمه وحديثه ــ سيكتشف من سياق الأحداث وطبيعة الزعامات ونوعية الحكم أن الحرية قضية مفصلية فى كل وقت. وإذا كان العربى هو حامل تراث ثقيل من حرية الكلمة شعرا ونثرا، مدحا وهجاءً، فإننا نكتشف أن الأصل فى تكوين العربى هو الإحساس بالحرية والدفاع عنها. ونقصد هنا تلك الحرية المسئولة التى لا تتجاوز حدود المصلحة الوطنية العليا، ولا تسعى إلى الشهرة بمنطق «خالف تُعرف»، ولا تتعارض مع حقوق الغير ولا تسىء إلى الآخر. فالحرية ذات مفهوم واضح ومحدد درجت عليه البشرية منذ لحظة الميلاد. وصدق من قال «هل رأينا مولودا يأتى إلى الحياة مكبّل اليدين؟». لقد خلق الإنسان حرا ويعيش حرا ويموت حرا، تلك قضايا محسومة يستحيل التشكيك فيها. ولكن ما يعنينا هو كيفية توظيف هذا الحق البارز من بين حقوق الإنسان فى ضوء الظروف القائمة فى عالمنا المعاصر، مع تطبيق على الخصوصية العربية، وما يجرى فيها. لذلك، فإننا نطرح المحاور التالية فى شأن جدل الحريات فى دول الوطن العربى وموقف الشعوب منها:

أولا: لقد لفظ العالم العربى الديكتاتوريات فى العقد الأخير، باختفاء صدام حسين ومعمر القذافى، فضلا عن سقوط الحكم الفردى فى كل من تونس ومصر. وبذلك، تغيرت الخريطة السياسية فى المنطقة بكل ما كان عليها ولها أيضا. وسوف تظل أحداث «الربيع العربى» موضع خلاف ومثار جدل، وإن كنّا نعترف بأنها فتحت للحرية بابا لم يكن متاحا من قبل. ولكن الملابسات التى أحاطت بها جعلتنا ندرك أن الأمر لا يبدو قاطعا. فأنا ممن يظنون أن أحداث ذلك الربيع المزعوم هى جزء من مخطط استراتيجى للمنطقة استثمرت فيه القوى الكبرى أحوال بعض الأقطار العربية وما شاع فيها من فساد وإهمال وضعف، كما استغلت معاناة بعض الشعوب وشيوع البطالة لكى تحوّل ذلك ليكون ضمن إطار منظومة واحدة دعت من خلالها إلى رفع شعارات التغيير. ولا بأس فى ذلك. فقد انتهى العمر الافتراضى لتلك النظم، إما نتيجة المزايدة الثورية ورفع شعارات تجاوزتها الأحداث أو نتيجة ترهل بعضها الآخر وانتهاء أعمارها الافتراضية.

ثانيا: لقد شاع خلط استقر فى الذاكرة العربية بين الاستقلال السياسى فى جانب ومنظومة الحريات فى جانب آخر. فتاهت القيم وغابت الرؤى، وأصبحنا أمام مشاهد لا تدعو إلى الارتياح، خصوصا أن الحرية وحدها لا تكفى، إذ لا بد من أن تقترن ببرنامج إصلاحى تتحقق فيه الحرية الاقتصادية التى تراعى فى الوقت ذاته الطبقات الأكثر عددا والأشد فقرا، فضلا عن أنها تفتح الأبواب واسعة أمام التحول الاجتماعى المنشود الذى يتواكب مع روح العصر وآليات التكنولوجيا الحديثة. فنحن إزاء تغيرات ضخمة فى عالم اليوم، تُلزمنا أن نكون قادرين على الإصلاح بالتغيير والتقدم نحو الرؤية التى مضت عليها الدول المتقدمة واتجهت نحوها الأمم الصاعدة على الدوام، إذ ليس سرا أن إسهام العرب فى حضارة العصر محدود للغاية، وأن جزءا كبيرا من ثرواتنا يستخدمه غير العرب فى غير مصلحتنا. لذلك، يكون من المتعيّن علينا القيام بعملية ترشيد عقلى وفكرى دائمة. فالعقل هو سيد الموقف، إذ إن النهضة قرار عقلى كما أن التخلف ركود فكرى.

ثالثا: لقد آن الأوان لضرورة فك الاشتباك بين السياسة والدين، خصوصا أننا نعيش فى ظل تراث كبير وركام ضخم. فبلادنا هى مهبط الرسالات السماوية والبقعة التى التفت حولها الديانات والحضارات. ومن الطبيعى أن ندرك أن الدين متجذر فى أعماقنا. وذلك أمر محمود. ولكن المشكلة الحقيقية تأتى من تداخل ذلك الدين مع الحياة السياسية بحيث يجرى استغلاله لخدمة أغراضٍ معينة تسعى إليها جماعات بذاتها، تريد أن تفرض علينا نمطا مختلفا فى الحياة باسم الدين، والدين منها براء. لذلك، فإن جدل الحرية لا بد من أن يرتبط بالاعتدال الدينى والوسطية فى فهم رسالات السماء من دون شطط أو مغالاة بحيث يصبح صحيح الدين المتسق مع مقاصد الشريعة هو المفهوم السائد للقيم الروحية فى حياتنا. ولعلى أظن ــ وليس كل الظن إثما ــ أن محاولة خلط الدين بالسياسية فى العالم الإسلامى قد أضرت بالدين فى الدرجة الأولى. فهو كالماء النقى طهارةً وصفاءً. أما السياسة، فهى كالزيت لزوجةً وتلوثا بحيث تصبح النتيجة تشويه الوجه الراقى للدين فى مواجهة المتربصين به والحاقدين على أتباعه! مع افتراض وجود حقيقة التعارض الظاهرى بين القيم الدينية والألاعيب السياسية التى تلجأ إلى المناورة والتسويف والتقديم والتأخير. فالسياسة لا تعرف الأخلاق بينما الدين هو وعاء القيم الروحية ومصدر الإيمان الذى يدفعنا إلى ما هو أفضل.

رابعا: إن جدل الحرية فى بلادنا يتقاطع أحيانا مع الدين، وأحيانا أخرى مع نظم الحكم، ويتقاطع مرة ثالثة مع منظومة القيم المتوارثة عبر العصور. لذلك، فإن للحرية ثمنها الذى تدفعه الشعوب وتسعى إليه الأمم. من هنا، تبدأ المعادلة الصعبة فى التوفيق بين الحريات من جانب والمشاعر الدينية فى جانب ثانٍ، ونظم الحكم على صعيد آخر. وتكمن المعضلة عندما نضيف إلى ذلك تأثير التفاوت الطبقى وتأثير الوضع الاقتصادى فى القضية برمّتها. وقديما قالوا إن حرية تذكرة الانتخاب ترتبط بحرية رغيف الخبز. فالحرية بمدلولها السياسى هى نتاج طبيعى لمفهومها الاقتصادى. وقد يتحدث البعض عن نوعية من الديكتاتوريات التى قفزت معها الشعوب إلى الأمام فى محاولة لإلغاء الارتباط الطردى بين الحرية والإقلاع نحو الآفاق التى تسعى إليها الشعوب.

خامسا: إن قضية الحرية نسبية بطبيعتها. فالحرية المطلقة هى أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع. والعوائق المتصلة بمسيرتها ترتبط بقضايا أخرى، مثل التعليم والإعلام ودور المؤسسة الدينية. لذلك، فإن الحريات تتحرك على جبهة عريضة، تتضافر فيها مقومات المجتمع وتراث الشعب وتقاليده وأعرافه بحيث يكون ما هو مقبول فى بلد بذاته فى زمن معين غير مقبول فى بلد آخر وفى وقت مختلف. ذلك أن الحرية هى رأس الحربة فى قضايا حقوق الإنسان. ومن الطبيعى أن تكون لها النسبية ذاتها التى تتصف بها حقوق الإنسان فى مواثيقها المختلفة. وذلك لا يعنى أن هناك تفاوتا كبيرا فى هذا الأمر، إذ إن لدى حرية التفكير والتعبير وإبداء الرأى عناصر مشتركة، إضافة إلى الحريات الأخرى، مثل حرية المسكن وحرية التنقل، فضلا عن الحريات الشخصية التى تنتهى حدودها عند حرية الآخرين. وهنا، لا بد من الإشارة إلى ما يمكن تسمتيه «ثقافة الحرية». فهى نمط ثقافى يرتبط بنوعية التعليم والخبرات المتراكمة لدى كل فرد. وقديما قيل «ما أكثر الجرائم التى تُرتكب باسمك أيتها الحرية»! ولأن الثقافة سلوك بشرى وتواتر اجتماعى، فإنها تشكل عاملا مهما فى إدراك معنى الحرية وفهم طبيعتها وفقا لكل عصر وفى ظل ظروفه القائمة.

قصدنا بإثارة موضوع جدل الحريات فى الوطن العربى أن نقرع الأجراس حتى يتنبه الجميع إلى صيغة مشتركة ومفهوم واحد لمعنى الحرية الملتزمة بقضايا أوطانها الساعية إلى تحقيق الأهداف والغايات التى تعمل من أجلها الجماعات البشرية المعاصرة فى عالم اليوم. وسوف ندرك أننا نمر بمرحلة مفصلية يصعب تجاهلها لأن عامل الزمن يرتبط بالحركة السياسية والاجتماعية ارتباطا دائما. والعالم يموج حاليا بتيارات متضاربة ويواجه محنة الوباء التى قد يكون من نتائجها تعطيل بعض الحريات مؤقتا من أجل المصلحة العامة. وهنا، نؤكد من جديد أن الحرية لا تهيم فى المطلق، ولكنها منسوبة إلى ظروف الزمان والمكان، إضافة إلى العوامل الأخرى كالتعليم والثقافة وغيرها من مظاهر التطور فى عالمنا المعاصر.

نقلا عن إندبندنت عربية