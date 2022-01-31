وكالة الطاقة الدولية تتوقع تباطؤ الطلب العالمي على الغاز

ذكرت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الاثنين، أنه إذا لم يتجاوز الطقس المعايير الموسمية، فمن المتوقع أن يتباطأ الطلب العالمي على الغاز بسبب ارتفاع الأسعار وضعف النمو الاقتصادي.

كما توقعت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير أوردته صحيفة "لاتريبون" الفرنسية، انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 4% في الطلب على الغاز هذا العام.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير عن سوق الغاز في العام 2022 سيكون محل بحث خلال الاجتماع المرتقب الخميس المقبل للبنك المركزي الأوروبي، والذي يعقد تحت ضغط التضخم الذي لا يزال مرتفعا للغاية، لافتة إلى أن التصعيد بين روسيا وأوكرانيا قد يزيد من مخاطر التضخم.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها، نموًا أضعف في الربع الأول من العام الجاري على المستوى العالمي، مع انخفاض الطلب في أوروبا؛ بسبب الزيادة التاريخية في الأسعار، مشيرة إلى انتعاش الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي انتعش بنسبة 6ر4% العام الماضي، أي أكثر من ضعف الانخفاض الذي شهده عام 2020.

وأرجع التقرير هذا الانتعاش في الطلب إلى التعافي الاقتصادي القوي بعد عام 2020 الذي تميز بالقيود الصحية لمكافحة جائحة كورونا، وسلسلة من الأحداث المناخية الصعبة، مضيفا: "نتيجة لذلك، فشل العرض في مواكبة الانتعاش، علاوة على الصعوبات التقنية الأخرى لدى بعض المنتجين؛ ما أدى إلى توترات في السوق وارتفاع حاد في الأسعار وتسبب بدوره في تباطؤ نمو الطلب على الغاز في النصف الثاني من العام الماضي".

ووفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا لها، فإن اتجاهات الطلب قصيرة الأجل ستعتمد في المستقبل على الطقس خلال ما تبقى من موسم التدفئة في نصف الكرة الشمالي، موضحة أنه بافتراض استقرار درجات الحرارة عند المستويات العادية، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو في سوق الغاز الطبيعي بسبب ارتفاع أسعار الغاز وانخفاض النمو الاقتصادي، بينما يمكن أن تنخفض ضغوط العرض مع العودة التدريجية للقدرات التي كانت معلقة.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب العالمي على الغاز 148ر4 مليار متر مكعب بحلول عام 2022، وهو ما يمثل زيادة متواضعة قدرها 0,9% مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي إلى 4,191 مليمتر (+ 1,6%).

وأشار التقرير إلى أن مصادر الطاقة المتجددة تنمو بقوة، في حين يصبح الفحم ـ الذي يلوث بشدة ـ أكثر قدرة على المنافسة بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز إلى 527 مليمتر مكعب.