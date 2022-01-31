الصين تسجل 58 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 40 منها محلية

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 58 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 40 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 18 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 106073 حالة، 1937 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 99500 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636 .