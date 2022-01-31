 عبد الدايم: الرئيس السيسي يولي اهتماما بأفريقيا.. والثقافة محور رئيسي في اتفاقيات ومذكرات التفاهم - بوابة الشروق
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عبد الدايم: الرئيس السيسي يولي اهتماما بأفريقيا.. والثقافة محور رئيسي في اتفاقيات ومذكرات التفاهم

أ ش أ
نشر في: الإثنين 31 يناير 2022 - 11:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 يناير 2022 - 11:08 ص

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إيلاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اهتمامًا بالغًا بالأشقاء في القارة الإفريقية، مضيفة أن الثقافة تعد محورًا رئيسيًا في كل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها الدولة المصرية مع دول القارة.

وقالت عبد الدايم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، وما تزامن معه من إعلان الرئيس السيسي عام الثقافة المصرية الإفريقية، جرى إعداد برنامج ثقافي فني وإبداعي شامل على مدار هذا العام، تم فيه الاحتفاء بالثقافة الإفريقية ومثقفيها.


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