أستاذ بإعلام القاهرة: الدولة تخوض معركة لتحقيق وعي المواطنين

نشوة عقل: مجلس الوزراء يعتمد سياسة علمية في الرد على الشائعات.. التعليم والصحة والاقتصاد أكثر المجالات انتشارا في الشائعات

قالت الدكتورة نشوة عقل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء يتبع سياسة علمية صحيحة في الرد على الشائعات وحصرها على مدار 7 سنوات لتحقيق الوعي لدى المواطنين، لافتة أنه كلما زادت معدلات الإنجازات التي تحققها الدولة زادت معدلات الشائعات.

وأضافت عقل خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، أنه يتبين من بيانات مركز الوزراء أن عام 2021 كان الأكثر من حيث تداول الشائعات خصوصا شهر يناير، وذلك نظرا لوجود موضوعات هامة خلال شهر يناير أبرزها ثورة يناير وكذلك الدراسة وارتباطها بكورونا وفصل الشتاء، مؤكدة أن هناك انتشارا كبيرا لشائعات في مجالات الصحة والتعليم.

وأوضحت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أنه هناك شائعات بشأن مجال الاقتصاد تتردد بصورة عبثية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء ومراصد الدولة كانت يقظة وحريصة على مواجهة الشائعات خاصة في قطاعات تمش حياة المواطن بشكل مباشر.

وتابعت: للأسف وسائل التواصل الاجتماعي بلا كود أخلاقي أو ضوابط وأصبحت ساحة مفتوحة للنشر، وبعض الموقع تسمى نفسها إخبارية وأخرى لا نعلم من ورائها، و المواجهة تكون بمعركة وعي والدولة تخوضها بشكل كبير جدا الآن على كافة المنصات، ورئيس الدولة نفسه يواجه الشائعات.

ووجهت بضرورة تنظيم حملات تسويق اجتماعي تعتمد على شخصيات محبوبة ولديها قبول مجتمعي وتقدم كفواصل في البرامج تستهدف وعي المواطنين.