الصينيون في الداخل والخارج يستعدون لاستقبال عام النمر

يستعد الصينيون في أنحاء العالم للترحيب بعام النمر.

ووفقا للتقويم القمري التقليدي، يبدأ العام الجديد منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء بتوقيت بكين (1600 بتوقيت جرينتش).

ويأتي عام النمر بعد انتهاء عام الثور. ويرمز النمر، وهو الثالث في الترتيب بين 12 حيوانا يمثلون الأبراج الفلكية في الأساطير الصينية، إلى الطاقة والقيادة.

ويخيم الوباء على مهرجان الأسرة التقليدي في الصين هذا العام مرة أخرى.

ولن يتمكن الكثيرون من زيارة أقاربهم بسبب تشديد قيود السفر في الآونة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

وتتوقع وزارة النقل في بكين تسجيل ما يصل إلى 18ر1 مليار رحلة خلال موسم احتفالات العام الجديد الذي يستمر خمسة أسابيع – بزيادة بنسبة الثلث تقريبا عن العام الماضي، ولكن أقل بكثير من تسجيل ما يقرب من 3 مليارات رحلة في عام 2019.