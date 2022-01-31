تنمية المشروعات: التعاقد مع 52 سلسلة عالمية لترويج منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة

قال رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز تعاقد مع أكثر من ٥٢ سلسلة تجارية عالمية للترويج لمنتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات؛ للتعريف بالتيسيرات والخدمات الجديدة التي يقدمها قانون 152 لعام 2020.

وأضاف عباس أن الجهاز يوفر العديد من البرامج التدريبية لرواد الأعمال بداية من برامج لتحديد فكرة المشروع، وكيفية إعداد دراسة جدوى، حتى عمليات التسويق للمنتج النهائي.

وأشار إلى أن الجهاز بصدد توقيع اتفاقيات مع العديد من منصات التجارة الإلكترونية للترويج لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن الجهاز يسعى لمضاعفة مساهمة قطاع المشمروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفيق أوضاع المصانع غير المرخصة ليصل حجم مساهمة القطاع غير الرسمي إلى ٦ تريليون جنيه من ٢.٦ تريليون جنيه حاليا.