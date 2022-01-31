إصابة مترجم موسيماني بفيروس كورونا

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أصيب عمرو محب المترجم الخاص بالجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادي الأهلى بفيروس كورونا، بعدما أثبتت المسحة إيجابية العينة الخاصة به.

ولن يتمكن عمرو محب من مرافقه بعثة الفريق إلى الإمارات.

كما فقد الأهلى جهود مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق فى بطولة العالم للأندية بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويشارك الأهلى فى البطولة بحارس واحد أساسى فقط، هو على لطفى، بالإضافة إلى حمزة علاء الحارس الشاب.

وتأزم موقف الأهلى فى البطولة نظرًا لغياب كل من محمد الشناوى للإصابة ووجود أكثر من لاعب مصاب مثل بدر بانون وأكرم توفيق وحسام حسن وبيرسى تاو وصلاح محسن.

وتغادر بعثة الأهلى القاهرة اليوم الإثنين متوجهة إلى الإمارات استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم للأندية التى تقام خلال الفترة من 3-12 فبراير المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي، في تمام السادسة والنصف بالخامس من فبراير المقبل، في مباراة ثأرية بعدما فاز الفريق المكسيكي عليه خلال المشاركة الأولى للأهلي في كأس العالم للأندية بنتيجة 5-1.