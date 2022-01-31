نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، في التعاقد مع حسن ياسين صانع ألعاب الإنتاج الحربي، أحد أندية القسم الثاني حتي نهاية الموسم بنية الشراء، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق الميركاتو الشتوي الجاري.

وكانت اللجنة الفنية التي يترأسها حماده المصري، تابعت لقطات مصورة للاعب وتمت الإشادة بقدراته الفنية والبدنية، وخضع اللاعب قبل إتمام التعاقد معه لإختبار طبي والذي أوضح جاهزيته بشكل كامل وسلامته من آي إصابات.

وحرص اللاعب القادم من الإنتاج الحربى علي تذليل كافة العقبات من أجل إرتداء القميص الأصفر وهو الأمر الذى لقي استحسان كبير من مسئولي النادي في ظل سعيهم بالتنسيق مع اللجنة الفنية لتدعيم صفوف الفريق من أجل عودته إلي مكانته الطبيعية.

وأصبح الوافد الجديد للدراويش، هو تاسع صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي بعد ضم كل من البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي والفلسطيني خالد النبريص وشادي ماهر وعمرو الحلواني.