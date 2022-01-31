وزير الداخلية اللبناني: التصدي للعدوان واجب على عاتق كل عربي أصيل

قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، إن التصدي للعدوان واجب على عاتق كل عربي أصيل، مؤكدا وقوف لبنان إلى جانب دولة الإمارات العربية ضد محاولات استهداف الشرعية العربية.

وأكد مولوي، في تصريح له اليوم الاثنين، حرص بلاده على صون الشرعية العربية وتعزيزها، مشيرا إلى أن لبنان كان وسيبقى يدا واحدة في مكافحة الأذى والشر بكل أنواعه.

يذكر أن وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة، ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.