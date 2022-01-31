المكسيك تهدر فرصة انتزاع المركز الثاني في التصفيات المؤهلة للمونديال

أهدر المنتخب المكسيكي لكرة القدم فرصة انتزاع المركز الثاني في تصفيات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، بعدما تعادل مع نظيره الكوستاريكي سلبيا صباح الاثنين.

وكان المنتخب الكندي قد عزز موقعه في الصدارة بالفوز على نظيره الأمريكي 2 / صفر في وقت سابق من مساء أمس، حيث ارتفع رصيد كندا إلى 22 نقطة وتجمد رصيد أمريكا عند 18 نقطة في المركز الثاني.

وكانت الفرصة متاحة أمام المنتخب المكسيكي لانتزاع المركز الثاني لكنه تعادل مع كوستاريكا، ليرتفع رصيد المكسيك إلى 18 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف أمريكا كما ارتفع رصيد كوستاريكا إلى 13 نقطة في المركز الخامس.

وعزز منتخب بنما موقعه في المركز الرابع بعدما تغلب على منتخب جامايكا 3 / 2، حيث ارتفع رصيد بنما إلى 17 نقطة، بينما تجمد رصيد جامايكا عند سبع نقاط في المركز السابع قبل الأخير.

وسجل الأهداف الثلاثة لمنتخب بنما، جافاين براون لاعب جامايكا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 43 وايريك دافيد وأزماهار أريانو في الدقيقتين 51 و69 .

بينما سجل هدفي جامايكا، ميشيل أنطونيو من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة، وأندري جراي في الدقيقة 87 .

وحقق منتخب السلفادور الانتصار الثاني، مقابل خمس هزائم وثلاثة تعادلات، وتغلب على منتخب الهندوراس 2 / صفر.

وسجل نيلسون بونيللا وداروين سيرين هدفي السلفادور في الدقيقتين 35 و90 .

ورفع منتخب السلفادور رصيده بذلك إلى تسع نقاط في المركز السادس بينما تجمد رصيد الهندوراس عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.