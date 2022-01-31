 كرزاي: الأفغان يريدون تشكيل حكومة شاملة واحترام حقوق المرأة - بوابة الشروق
الإثنين 31 يناير 2022 6:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

كرزاي: الأفغان يريدون تشكيل حكومة شاملة واحترام حقوق المرأة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 31 يناير 2022 - 6:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 يناير 2022 - 6:22 ص

قال الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي إن الأفغان يريدون أن يتم تشكيل حكومة شاملة في بلادهم، بالإضافة إلى احترام حقوق المرأة.
وأضاف كرزاي -في مقابلة أجرتها معه قناة "طلوع" الإخبارية الأفغانية- أنه والرئيس السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله بعثا خطابًا إلى الحكومة الحالية، طالبا فيه بإجراء عملية مصالحة سياسية، وأن يتم الاجتماع مع الزعماء السياسيين لبحث مسألة عقد جلسة للبرلمان لتمهيد الطريق لتحديد مصير واضح لأفغانستان.
واقترح كرزاي أن "يسعى الأفغان بأنفسهم من أجل إيجاد حل لمشكلات بلدهم بدلًا من انتظار الحصول على مقترحات من أجانب فيما يتعلق بهذا الشأن".
وتابع كرزاي: "إننا نعرض عملية مشاركة سياسية ووطنية مع بعض السياسيين الأفغان -رجالًا ونساءً- في قمة يتم فيها تمثيل المرأة الأفغانية، ثم يتم في نهاية المطاف إجراء عملية وطنية يشارك فيها البرلمان بطريقة تتوافق مع تقاليدنا التاريخية الوطنية".
وأكد كرزاي أن "الرغبة الأولى للأفغان هي أن تكون لديهم حكومة وطنية شاملة تمثل الجميع، وتضمن حقوق المرأة ودورها في المجتمع، وتضمن حصول الفتيات على حقهن في التعليم".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك