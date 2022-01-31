إصابة المستشار الألماني الأسبق شرودر وزوجته بكورونا

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أُصِيْبَ المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر وزوجته سويون شرودر-كيم بعدوى فيروس كورونا.
وكتبت شرودر-كيم على حسابها على انستجرام اليوم الاثنين: "للأسف أُصِبْنَا بالعدوى. ولا يعاني كلانا أعراضا خطيرة ربما لأن كلينا حصل على الجرعة التنشيطية".