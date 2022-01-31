 أبو الغيط يبحث مع أمين سر حركة فتح مستجدات القضية الفلسطينية - بوابة الشروق
الإثنين 31 يناير 2022 5:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

أبو الغيط يبحث مع أمين سر حركة فتح مستجدات القضية الفلسطينية

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
أ ش أ
نشر في: الإثنين 31 يناير 2022 - 4:17 م | آخر تحديث: الإثنين 31 يناير 2022 - 4:17 م

بحث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال لقائه اليوم بمقر الجامعة مع جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، مستجدات القضية الفلسطينية، بما في ذلك سُبل الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها في المرحلة الحالية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بالجامعة العربية بأن أبو الغيط استمع إلى عرضٍ قدمه الرجوب للأوضاع الفلسطينية، متضمنا تقييما لتضاؤل احتمالات إحياء المسار السلمي نتيجة للمواقف المتشددة للائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل.

وأكد أبو الغيط، خلال اللقاء أهمية تماسك الجبهة الفلسطينية الداخلية، وضرورة الحفاظ على أسس القضية الفلسطينية وحل الدولتين بالرغم من صعوبة الوضعين الدولي والإقليمي في هذه المرحلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك