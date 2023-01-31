وزير إندونيسي: النمو الاقتصادي خلال عام 2023 سيتباطأ بشكل طفيف

من المحتمل أن يكون الاقتصاد الإندونيسي، قد نما بوتيرة أسرع خلال الربع الأول من العام، بالمقارنة مع نسبة 02. 5% التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، عندما أدى انتشار موجة من الاصابات بمتحور "أوميكرون" إلى التأثير سلبا على الزخم الناتج عن حلول شهر رمضان، بحسب ما يقوله وزير المالية، مولياني إندراواتي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، عن إندراواتي قوله في بيان، إن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لإندونيسيا خلال عام 2022 الذي تحقق بنسبة تتراوح بين 2. 5% و3. 5%، سيتباطأ بشكل طفيف هذا العام وسط توقعات عالمية قاتمة.

وجدير بالذكر أن إندونيسيا تتابع ضغوط الأسعار في الدول المتقدمة، تحسبا لتسببها في ارتفاع معدلات الفائدة وانعكاس تدفقات رأس المال التي من الممكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق المحلية.