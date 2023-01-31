تستضيف سلطنة عُمان، ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أعمال القمة العالمية لأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، خلال الفترة من 22 وحتى 23 من فبراير القادم بمشاركة عدد من الشركات العاملة في هذا المجال بمختلف دول العالم.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الثلاثاء، عن علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، قوله إن تنظيم هذه القمة يأتي ترجمةً لتوجهات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ومواكبة لتوجه سلطنة عُمان لتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" لتنمية الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا بجعل سلطنة عُمان جاذبة للاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومنها استقطاب الشركات العالمية في مجال صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية لتأسيس مشاريعها في السلطنة، والذي بدوره سيعزز التنوع الاقتصادي وسيسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل للكوادر العُمانية، ويعمل على توطين التقنية.

وأشارت الوكالة، إلى أن أشباه الموصلات تأتي على شكل رقاقة، لها خصائص كهربائية معينة تمكنها من العمل كأساس لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وهي عادةً ما تكون عنصراً أو مركباً كيميائيّاً صلباً يوصل الكهرباء في ظل ظروف معينة؛ ما يجعلها وسيلة مثالية للتحكم في التيار الكهربائي والأجهزة الكهربائية اليومية، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والسيارات والطائرات والأسلحة.