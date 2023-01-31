جامعة العريش تنظم زيارات الطلاب لمعرض القاهرة للكتاب

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نفذت جامعة العريش بشمال سيناء، زيارة للفوج الأول من طلاب الجامعة لمعرض الدولي للكتاب.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، أنه في ضوء خطة النشاط الطلابي خلال إجازة نصف العام الدراسي نفذت الإدارة العامة لرعاية الشباب أول زيارة للمعرض الدولي للكتاب.

وتفقد الطلاب جميع قاعات المعرض وشاهدوا العديد من العروض الفنية المقامة داخل المعرض، كما قام الطلاب بشراء العديد من الكتب في مجال تخصصهم.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية الأنشطة الطلابية لما لها من دور فعال في بناء شخصية الطلاب، وحث الجميع على الاستفادة القصوى من هذه الزيارات.