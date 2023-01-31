نائب بالشيوخ: لا يمكن تطبيق التسعيرة الجبرية لتوقيع مصر على اتفاقية تمنع ذلك

قال الدكتور أحمد حماد عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، إن أزمة قصر ثقافة طنطا في طريقها للحل، حيث عُرضت المشكلة كاملة على وزيرة الثقافة، ومحافظ الغربية لإيجاد مكان بديل للقصر الحالي الآيل للسقوط ولا يليق مطلقا بمفكري ومبدعي مدينة طنطا ومركزها.

وأضاف "حماد"، لـ"الشروق"، أن المحافظ وعد بمنح القصر دورا كاملا عند الشروع في هدم وبناء دار المناسبات في أهم مكان بطنطا، وأن هذه المساحة لن تقل عن 850 مترا ليستطيع رواد القصر مباشرة كل الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.

وأكد حماد، أن أكشاك شارع محب عادت بالكامل لأصحابها، وتبلغ 23 كشكا كان محافظ الغربية قد أمر بإزالتها إلا أنه عاد بعد العرض عليه وسمح بعودتها مراعاة للبعد الاجتماعي، حيث يعيش على كل كشك ما لا يقل عن 4 أسر شريطة التزام أصحابها بالتعليمات المنظمة.

وأوضح أن الأعلاف قد شهدت الأيام الماضية انفراجة كبيرة وأن هناك كميات كبيرة حصلت على الإفراج الجمركي، الأمر الذي يستلزم النزول بأسعار اللحوم وهو ما نحاول إلزام التجار به مع التشديد على إحكام الرقابة على الأسواق وعن فرض تسعيرة جبرية على الأسعار.

وتابع أن ذلك غير وارد لتوقيع مصر على اتفاقية دولية بعدم فرض تسعيرة جبرية وترك السوق للعرض والطلب لتشجيع الاستثمار ولا يمكن أن تخالف مصر أية اتفاقية وقعت عليها.