نواب إسكان النواب يقترحون منح حوافز للمواطنين للتحول إلى البناء الأخضر

صرح النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن البناء الأخضر هو أمر هام جداً خاصة في ظل حجم التوسع العمراني الكبير على مستوى الدولة المصرية، والكم الكبير من المنشآت المختلفة التي تم ويجري تنفيذها.

وأضاف خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم: "أنه في إطار تحقيق مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وأهمها التوسع العمراني، ومضاعفة رقعة المعمور، وأن الهدف من تلك المجتمعات العمرانية الجديدة "مدن الجيل الرابع"، ليس استيعاب الزيادة السكانية فحسب، بل الهدف الرئيسي، هو فتح مناطق تنمية اقتصادية جديدة، لأن العمران القائم أصبح غير قادر على إعالة قاطنيه اقتصادياً.

استهل النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، حديثه خلال الاجتماع قائلا إن الحوافز سيكون لها دور كبير في التوسع في البناء الأخضر، قائلا: "يجب أن نتبع في البداية على الأقل نظام الحوافز وإثابة كل من يعمل في البناء الأخضر، خاصة وان الحوافز لها دور كبير في تشجيع المواطنين على عكس العقوبات، على أن تكون العقوبات في مرحلة لاحقة بعد تغيير ثقافة المواطنين بشأن التحول للبناء الأخضر، تتمثل الحوافز على سبيل المثال في إعفاء ضريبي أو ما شابه".

بعدها أكد النائب أمين مسعود أمين سر اللجنة، أن البناء الأخضر أصبح أولوية ومن الملفات الهامة خلال الفترة المقبلة، مطالبا الوقوف على تكلفة التحول للبناء الأخضر حتى لا يمثل الأمر عبئا على المواطنين، إضافة لضرورة توفير المادة الخام للتشجيع على التحول لهذا الأمر الحيوي الذى يساهم في الحفاظ على البيئة.