 ارتفاع أسعار البنزين في جنوب إفريقيا بداية من الأربعاء - بوابة الشروق
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ارتفاع أسعار البنزين في جنوب إفريقيا بداية من الأربعاء

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 6:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 6:33 م

قالت وزارة الموارد المعدنية والطاقة في جنوب إفريقيا في بيان لها تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، إن سعر تجزئة البنزين (-93 و-95 أوكتان) سيرتفع بمقدار 28 سنتا للتر الواحد، اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، بأن سعر جملة الديزل عالي الكبريت تركيز (0.05%) سيرتفع بواقع 9.16 سنتات للتر الواحد، بينما سينخفض سعر الديزل عالي الكبريت تركيز (0.005) بمقدار 0.84 سنت للتر الواحد.

وسيرتفع الحد الأقصى لسعر التجزئة للبارافين بواقع 78 سنتا للتر الواحد.

وسينخفض الحد الأقصى لسعر التجزئة لغاز البترول المسال بمقدار 1.40 راند للكيلوجرام.

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