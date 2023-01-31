رئيس وزراء جديد لتايوان يؤدي اليمين بعد تعديل وزاري

أدى نائب الرئيس السابق تشن شيان جين اليمين الدستورية رئيسا جديدا للوزراء في تايوان اليوم الثلاثاء لقيادة حكومة مُشكّلة حديثا حيث يتطلع الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في البلاد إلى استعادة قوته بعد انتكاسة في الانتخابات المحلية في نوفمبر.

وقاد رئيس الوزراء السابق سو تسنج تشانج يوم الاثنين أعضاء حكومته إلى الاستقالة في تعديل وزاري كبير أثاره الأداء الضعيف للحزب الديمقراطي التقدمي في الانتخابات.

وعينت الرئيسة تساي إنج وين، تشن /71 عاما/ يوم الجمعة ليحل محل سو /75 عاما/ الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ كانون الثاني/يناير 2019.

وقال تشن إن الأولوية لحكومته الجديدة هي تعديل قيود كوفيد من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها والتوصل إلى سياسات لدعم الأشخاص والشركات الذين يعانون من العواقب الاقتصادية للجائحة.

وبالإضافة إلى ذلك، قال تشن إنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز مرونة تايوان وقدرتها التنافسية، مثل تعزيز البنية التحتية وتحسين برامج الرعاية الاجتماعية.

ومع ذلك، بعد التعديل الوزاري، لا يزال كبار الوزراء المسؤولين عن الشؤون الخارجية والدفاع والسياسات عبر المضيق في أماكنهم.