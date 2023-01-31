أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الثلاثاء تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1ر0% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.
كان المحللون يتوقعون تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2ر1% بعد زيادته بنسبة 2ر0% خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر2%، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 2% بعد نموه بنسبة 9ر0% سنويا خلال الشهر السابق.
في الوقت نفسه خفضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تقييمها لأداء الناتج الصناعي بشكل عام وقالت إن قوته تتراجع.