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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الثلاثاء تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1ر0% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

كان المحللون يتوقعون تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2ر1% بعد زيادته بنسبة 2ر0% خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر2%، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 2% بعد نموه بنسبة 9ر0% سنويا خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه خفضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تقييمها لأداء الناتج الصناعي بشكل عام وقالت إن قوته تتراجع.