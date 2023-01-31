نائب وزير الخارجية الروسي والسفيرة الأمريكية يبحثان مسألة الحد من الأسلحة

عقد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، لقاء مع السفيرة الأمريكية الجديدة لين تريسي، بحثا خلاله مسائل الحد من الأسلحة، وذلك حسبما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء: «في 31 يناير الجاري، التقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، مع السفيرة الأمريكية لدى روسيا لين تريسي، وخلال المحادثات تمت مناقشة بعض القضايا الحيوية المتعلقة بالحد من الأسلحة».

وسلمت السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو، لين تريسي، نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أمس الاثنين، أوراق اعتمادها.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى موسكو، في بيانها عبر «تلجرام»، بأن تريسي عقدت أول اجتماع لها كسفيرة للولايات المتحدة لدى موسكو، مع نائب وزير الخارجية الروسي، وسلمته أوراق اعتمادها.

وأضافت السفارة، أن تريسي، تولي اهتماما خاصا للحفاظ على الحوار بين موسكو وواشنطن، في ظل التوتر الكبير في العلاقات بين البلدين، وكذلك موضوع المعتقلين الأمريكيين لدى روسيا.

يذكر أن لين تريسي، تعتبر أول امرأة تشغل منصب السفير الأمريكي لدى موسكو، وشغلت عدة مناصب منها، مستشارة لشؤون روسيا في قسم أوروبا وأوراسيا في الخارجية الأمريكية، وشغلت منصب نائب السفير الأمريكي لدى موسكو، جون تيفت، بين عامي 2014 -2017، وسفيرة الولايات المتحدة لدى أرمينيا منذ العام 2019.

كما شغلت تريسي، عدة مناصب إدارية في وزارة الخارجية الأمريكية، ومجلس الأمن القومي، وهي مختصة بمنطقة آسيا الوسطى.

وحصلت تريسي على شهادة البكالوريوس في جورجيا، إبان الحقبة السوفيتية في فترة الثمانينيات، وهي تجيد اللغة الروسية بشكل جيد.

وتجدر الإشارة إلى أن منصب السفير الأمريكي لدى موسكو، كان شاغرا منذ مغادرة السفير السابق، جون ساليفان، في الـ 4 من سبتمبر 2022.