كامل كيلانى رائد أدب الطفل وصاحب أول برنامج إذاعى موجه للأطفال

يحتضن معرض القاهرة للكتاب للعام الثانى على التوالى معرض موازيا للطفل الذى يشهد تطورات سريعة فى كل عام، بدأت بتخصيص قاعة كاملة، قاعة 5 لكل دور النشر التى تهتم بأدب الطفل فى جميع المجالات، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية فضلا عن المساحات الواسعة لإقامة عروض خاصة بالطفل وإتاحة متسع للتجول بحرية بين دور النشر.

هذا العام يشهد تطورا آخر ملحوظا يتمثل فى البحث داخل أرشيف وتاريخ الكتابة للطفل من خلال اختيار شخصية أدبية تمثل المعرض، شرط أن تكون صاحبة تاريخ ريادى فى هذا المجال، وقد تم ترشيح أسماء عديدة منها أبلة فضيلة، بابا شارو، أحمد نجيب، ومحمود سالم، حتى وقع الاختيار على الأديب الراحل كامل كيلانى كأول شخصية لمعرض الطفل الذى يحتضنه معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وكخطوة أولى للتعريف بالأديب الراحل يقدم المعرض اليوم السبت فى أولى فعالياته ندوة للحديث عن كامل كيلانى فى ركن المسرح فى الجزء الخاص بالفنون القولية وذلك وفقا لما أعلنه الروائى أحمد قرنى على حسابه الشخصى على موقع فيسبوك، كما ينشر المعرض كتابا باسم كامل كيلانى من تأليف الكاتب طارق بكرى، للحديث عن سيرته الذاتية ومشواره فى إرثاء دعائم أدب الطفل، والتى نحن بصدد عرض مقتطفات منها فى الأسطر التالية.

هو كامل كيلانى إبراهيم كيلانى ولد فى القاهرة فى 20 أكتوبر عام 1897، التحق بمدرسة أم عباس الابتدائية، ومنها إلى مدرسة القاهرة الثانوية، وانتسب فيما بعد إلى الجامعة المصرية القديمة عام 1917 وتخرج فيها عام 1930 ليصبح أحد أوائل الأسماء التى حصلت على ليسانس الآداب باللغة الإنجليزية، كما حرص على دراسة اللغة الفرنسية إلى جانب دراسته لعلوم اللغة العربية.

عمل كيلانى عقب إنهاء دراساته المتنوعة موظفا بوزارة الأوقاف لمدة اثنين وثلاثين عاما ترقى خلالها حتى وصل إلى منصب سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى، كما أحب كيلانى الأدب والفن وامتهن الصحافة فعمل سكرتيرا لرابطة الأدب العربى 1925 ــ 1932، ورئيسا لكل من جريدة الرجاء عام 1922 ونادى التمثيل الحديث.

هذا الشغف بعالم الأدب والصحافة هو ما دفعه إلى توجيه اهتمامه إلى أدب الطفل فعمل على تكريس كافة مهاراته لإرثاء قواعد سليمة تعد أساسا للكتابة فى أدب الطفل بما يتناسب مع سن الطفل والمرحلة العمرية، وذلك منذ بداياته عام 1927 حين أصدر أول أعماله السندباد البحرى.

كان التراث العربى وخاصة حكايات ألف ليلة وليلة هى المصدر والمنهل الذى استقى منه كيلانى القصص والحكايات ومنها السعيد حسن، حذاء الطنبورى، بنت الصباغ، سفروت الحطاب، الأرنب ذكى، السعيد حسن، جحا والبخلاء، السندباد البحرى، علاء الدين، شهرزاد بنت الوزير، فى بلاد العجائب، العرندس بالإضافة إلى الملك ميداس ويوليوس قيصر فلم يكتفِ بالأرشيف العربى، وأضاف العديد من الحكايات التى تنتمى لثقافات أخرى كالأدب الفارسى، الصينى، والهندى، وبذلك تحولت أعماله إلى كرنفال لألوان ثقافية عديدة، كما اهتم بالكتابة عن شخصيات دينية، وعن الملوك والملكات فى العصر الفرعونى، بالإضافة إلى الكتابة عن الطيور والحيوانات بأسلوب علمى مبسط، معتمدا البعد عن الوعظ وتوجيه النصائح أو اللوم وهو ما يتناسب مع الحالة النفسية والذهنية للأطفال.

ترجمت أعمال كيلانى إلى العديد من اللغات كالصينية، الروسية، الإسبانية، الإنجليزية والفرنسية، كما قام هو بالترجمة عن لغات أخرى ليصبح سفيرا للطفل العربى حول العالم، يعرفهم بجذور ثقافته، ويعمل على العكس أيضا من خلال حركة الترجمة، ليضيف إلى المكتبة العربية 126 مؤلفا بالإضافة إلى 250 عملا مترجما إلى العربية.

لم يعتمد كيلانى على الكتابة الأدبية للتواصل مع الطفل وتنشأته، فكان أول من يتحدث إلى الأطفال من خلال أثير الإذاعة، كما ظل يحلم بتأسيس أول أرشيف عن أدب الطفل وهو ما كان بالفعل، وعمل على بناء أول مكتبة متخصصة توفر كافة الإصدارات الأدبية الموجهة للطفل، وعلى أثر هذه الأحلام التى تحولت إلى واقع لقب برائد أدب الطفل.

كانت لكيلانى اهتمامات أخرى حيث ترجم وكتب فى أدب الرحلات والتاريخ، وهو ما انعكس على أسلوب كتابته لأدب الطفل؛ حيث أصر منذ اللحظة الأولى على الكتابة باللغة العربية الفصحى لإخراج أجيال على دراية كاملة وسليمة باللغة التى تمثل هويتهم، كما انعكس نظام حياته العملية والأدبية على الكتابة أيضا من خلال المزج بين المنهج التربوى والتعليمى؛ فكان حريصا على وضع أسس المعرفة فى كتاباته بالإضافة إبراز الجانب الأخلاقى الذى كان يدعمه بأبيات شعرية تفسر محتوى القصة والهدف منها، وقد جمعت هذه الأشعار فى ديوان سمى ديوان كامل كيلانى.

ورحل كامل كيلانى عن عالمنا عام 1959، بعد مشوار حافل بالإنجازات فى كافة المجالات التى خاض غمار العمل فيها، مخلفا وراءه مكتبة عامرة تشهد على إنجازه الأدبى، ومكتبة تعد صرحا كبيرا بأحد شوارع العاصمة شاهدة على زمنه وإنجازاته، وها هو معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 54 يعيد الحياة لسيرته وأعماله مرة أخرى من خلال تعريف الأجيال الجديدة من القراء والكتاب على هذا الأديب الكبير وإلى أى مدى تصل أهمية أدب الطفل.