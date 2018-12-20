الإسماعيلي يقرر تجديد الثقة في ميدو مديرا فنيا للفريق

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عقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، اجتماعًا مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة أحمد حسام ميدو لاستعراض كافة المعوقات التى واجهته فى المرحلة الماضية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات الفريق الفنية خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، وكذلك خطة المرحلة المقبلة وسط تأكيدات من أعضاء المجلس على إزالة أي عقبات تواجه الجهاز الفنى للفريق، وتهيئة الأجواء لنجاح منظومة الفريق الأول.

وقال مجلس الإدارة في بيان رسمي، إن شغله الحالي توفير الإستقرار داخل النادى الإسماعيلي لعودته إلى مكانته الطبيعية بإعتباره القطب الثالث للكرة المصرية.

وقرر مسئولو الإسماعيلي بالإجماع تجديد الثقة فى الجهاز الفني الحالي بقيادة أحمد حسام ميدو وجهازه المعاون.