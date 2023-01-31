السعودية تدشن أكبر مجمع مختبرات للطاقة في العالم باستثمارات 720 مليون ريال

دشن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مجمع شركة المختبر الخليجي العالمي بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام (شرق) المملكة والذي تبلغ مساحته 170 ألف متر مربع، ليكون أكبر مجمع مختبرات للطاقة في العالم، باستثمارات تبلغ 720 مليون ريال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الثلاثاء أن وزير الطاقة، دشن مجمع شركة المختبر الخليجي العالمي، الذي يضم حزمةً من المشاريع النوعيّة الخاصة بالمختبرات ومراكز التميز في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والألياف البصرية، والسلامة والوقاية من الحريق ومختبرات المعدات والقوى الكهربائية.

وأضافت "أن هذا المشروع يؤهل المملكة ومنطقة الخليج للريادة العالمية في مجالات الطاقة ومواردها وحلولها واستدامتها، حيث حظي المجمع بمتابعة من وزير الطاقة السعودي الذي وضع حجر أساسه في 24 فبراير 2022 بمشاركة عدد من الجهات السعودية والخليجية".

ونجح المختبر في توطين الاختبارات والخدمات اللازمة لتأهيل الصناعات والمنتجات وتعزيزها وتطويرها، والرفع من تنافسية الصادرات الوطنية، إضافة إلى الرفع من مستويات الخدمات وسلامة المنشآت وكفاءتها ومناسبتها للبيئة، وبناء قدرات فنية في مجالات الاستشارات والدراسات والتحقيق في الحوادث وإدارة الأصول والتدريب، وحصل على عدد من الاعتمادات السعودية والخليجية والعالمية، واستقطب عددا من الشراكات العالمية.

وقال وزير الطاقة الذي كان يتحدث في منتدى "انطلق" للطاقة في المملكة، أمس الإثنين، "إننا سنستثمر تريليون ريال لتحقيق هدف توليد طاقة أنظف، وإضافة خطوط نقل وشبكات توزيع جديدة بهدف تصدير الطاقة في نهاية المطاف إلى العالم وإنتاج الهيدروجين النظيف".

وأضاف أن المملكة ستزيد من إمدادات البترول والغاز ومضاعفة شبكة الغاز الرئيسة، مع مساعيها في تحقيق جميع احتياجات الشركاء الدوليين.