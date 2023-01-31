بنك سويسري يعلن تحقيقه نتائج جيدة خلال الربع الأخير من 2022

أعلن بنك "يو بي إس" السويسري العملاق، اليوم الثلاثاء، عن تحقيقه نتائج جيدة بشكل مفاجئ خلال الربع الأخير من عام 2022، ليتجاوز بذلك توقعات الخبراء.

وسجل البنك صافي أرباح منسوب إلى المساهمين بقيمة 7.6 مليار دولار في عام 2022، بزيادة نسبتها 2% عن العام السابق، تشمل صافي أرباح خلال الربع الرابع بقيمة 1.65 مليار دولار، بزيادة نسبتها 23%، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق حين تم تسجيل 1.35 مليار دولار .

وجاء عائد السهم بواقع 0.50 دولار، أي أعلى من عائد الـ 0.38 دولار الذي تم تسجيله قبل عام.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 1.94 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 12% على أساس سنوي، بينما انخفضت تكاليف التشغيل بنسبة 13%.

وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي ليصل إلى 8.03 مليار دولار.

وتتوقع المؤسسة إعادة شراء أسهم بأكثر من 5 مليارات دولار في عام 2023.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك "يو بي إس"، رالف هامرز: "لقد كانت إنجازاتنا رائعة خلال العام بأكمله، وكان الربع الرابع قوي في بيئة اقتصادية كلية وجيوسياسية اتسمت بالصعوبة".