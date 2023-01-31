أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء عودة نشاط قطاع التصنيع في الصين إلى النمو خلال ديسمبر الماضي، مع ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 1ر50 نقطة. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 8ر49 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 47 نقطة خلال الشهر السابق.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 4ر54 نقطة مقابل، 6ر41 نقطة خلال الشهر السابق، في حين كانت توقعات المحللين 52 نقطة.

وارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 9ر52 نقطة مقابل 6ر42 نقطة خلال الشهر السابق.