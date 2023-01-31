نشرت إحدى شركات تصنيع الشوكولاتة الشهيرة حول العالم، والتي تنتشر منتجاتها في بعض الدول العربية، صورة لأحد منتجاتها يظهر فيها جراد، الأمر الذي أحدث تفاعلا واسعا بين المتابعين.

وشاركت شركة "ritter sport" لتصنيع الشوكولاتة الصورة على صفحتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصدت الصورة عددا كبيرا من الانتقادات.

وعلق الكثيرون على المنشور بعبارات الاستهجان والاستنكار والرفض، فيما أكد بعضهم الامتناع عن شراء منتجات الشركة مستقبلا ومقاطعتها بشكل نهائي، وفق وكالة سبوتنيك.

بدوره، ربط موقع "لابشا" بين هذا الإعلان وبعض الأنباء التي تحدثت عنها وكالات في أوروبا التي زعمت أن "الاتحاد الأوروبي بدأ بتوسيع استخدام الحشرات في الطعام كاستخدام الدودة الصفراء والجراد إضافة صرصور البراوني وديدان الجاموس.

وقالت المصادر إن هذا الإعلان لا يتعدى مجرد "المزاح"، وأن الشركة اتبعت هذا الأسلوب في أكثر من مناسبة مع متابعيها.

وأضافت أن الشركة كانت قد نشرت في وقت سابق الكثير من المنشورات حول إصدارات مزيفة مثل الشوكولاتة بالخردل أو بمخلل الخيار أو البيرة.

ولاحظ بعض المتابعين المنشور الطريف وحثوا الآخرين على عدم أخذ هذه المعلومات على محمل الجد.