صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو اقتصاد كوريا الجنوبية

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خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعات النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية للعام الحالي إلى 7ر1% من إجمالي الناتج المحلي وسط تزايد حالة الغموض العالمية، بانخفاض قدره 3ر0 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة الصادرة في أكتوبر الماضي.

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو العام المقبل من 7ر2% إلى 6ر2% من إجمالي الناتج المحلي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن التوقعات المحدثة لهذا العام تزيد عن تقديرات وزارة المالية الكورية الجنوبية البالغة 6ر1% وتتفق مع توقعات بنك كوريا المركزي.

وبحسب تقديرات البنك المركزي سجل اقتصاد كوريا الجنوبية نموا بمعدل 6ر2% خلال العام الماضي مقابل 1ر4% خلال العام لسابق.

وقال البنك إن نمو البلاد قد يكون أبطأ من توقعاته في عام 2023 ، مشيرًا إلى احتمال حدوث ركود عالمي وتأثير الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على الاقتصاد الكلي.