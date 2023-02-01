فرقة شلاتين تجذب جمهور معرض القاهرة للكتاب بفنونها التلقائية

قدمت فرقة شلاتين للفنون التلقائية، عددا من عروضها المعبرة عن تراثها الثقافي، على مسرح "بلازا ٢" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وخلال العرض، قدمت الفرقة فقرات "السيف والسيرة"، والتي شهدت إقبالا وتفاعلا من جمهور المعرض، التي تأتى ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور برئاسة الفنان هشام عطوة.

كما شاركت فرقة الشلاتين للفنون التلقائية التابعة لفرع ثقافة البحر الأحمر فى ديفيله فني لجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي انطلق تحت شعار "على اسم مصر.. معًا.. نقرأ.. نفكر.. نبدع" بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 25 يناير الحالي حتى 6 فبراير المقبل.

وفرقة الشلاتين للفنون التلقائية من تدريب عوض الله الكرار، حيث تأسست عام 1994 وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

وتتنوع مشاركة الهيئة في الدورة 54 لمعرض الكتاب، بخلاف الإصدارات التي تطرحها بجناحها في المعرض (صالة 1- جناح B3) حيث تقدم عروضا لفرقها الفنية ضمن فعاليات البرنامج الفني، وكذا عروضا وورشا متنوعة ضمن البرنامج المخصص للطفل وتقام يوميا حتى ٦ فبراير المقبل.