مجلس النواب يرفض طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، دون ذكر اسمه.

وأكد رئيس البرلمان، عدم استيفاء الإجراءات التي ينص عليها القانون واللائحة، بذلك تمت الموافقة على رفض الطلب، مع إخطار مقدم الطالب، والنائب المطلوب رفع الحصانة عنه.

على جانب آخر استعرض النائب السيد رحمو، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، تقرير لجنة الزراعة والرى بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد بارى للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) بارى _ إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".

ويهدف اتفاق المنحة المعروضة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لمناهج التدريب ذات الصلة بإدارة المياه وتطوير جودة التدريب فى مجال المياه بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى.

ويستفيد من الاتفاق المعروض العاملين المصريين في مجال الزراعة والري بعدد من الجهات التنفيذية مثل وزارة الموارد المائية والري، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البيئة بنحو 1300 متدرب بنظم التدريب عن بعد (أون لاين) وعدد 400 متدرب نظاميًا، هذا بالإضافة إلى 40 متدربا أفريقيا.