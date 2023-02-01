يونيون برلين يفوز على فولفسبورج ويتأهل لدور الـ8 بكأس ألمانيا

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تأهل فريق يونيون برلين إلى دور الثمانية ببطولة كأس ألمانيا، عقب فوزه الصعب على ضيفه فولفسبورج 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في دور الـ16 من البطولة.

وتقدم فولفسبورج بهدف سجله لوكا فالدشميدت في الدقيقة الخامسة وتعادل يونيون برلين عن طريق روبن كنوخ في الدقيقة 12، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق يونيون برلين من تسجيل هدف الفوز عن طريق كيفن بيهرينس في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة طرد نيكو جييسلمين، لاعب يونيون برلين في الدقيقة 88.

كما تأهل لدور الثمانية أيضا فريق شتوتجارت عقب فوزه على مضيفه بادربورن 2 / 1 .

وأنهى بادربورن الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله كونستانتينوس مافروبانوس، لاعب شتوتجارت، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة.

وفي الشوط الثاني، كثف فريق شتوتجارت من هجماته ونجح في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق جيل دياز وسيرهو جيراسي في الدقيقتين 86 والأخيرة من المباراة ليصعد شتوتجارت لدور الـ8.