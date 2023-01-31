تراجع ترسية المشاريع في الدول الخليجي إلى ثاني أدنى مستوى منذ 2005

تراجعت وتيرة ترسية المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ثاني أدنى المستويات المسجلة منذ عام 2005، العام الماضي 2022، وفقا لتقرير صادر اليوم الثلاثاء عن بنك الاستثمار الكويتي "كامكو".

وشهدت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022، تراجعا في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية.

وتأثر تراجع قيمة العقود المسندة في دول مجلس التعاون الخليجي بعدد من العوامل، التي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم، واستمرار مشاكل سلسلة التوريد الناجمة بصفة رئيسية إلى القيود التي فرضتها الصين بين فترة، وأخرى لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19 والتي تم رفعها في الوقت الحالي، وساهم رفع البنوك المركزية العالمية والإقليمية لأسعار الفائدة في إطار مساعيها لكبح جماح التضخم في التأثير سلبا على تمويل المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعكس التراجع الذي شهدناه في العام 2022 العدد المحدود للمشروعات الكبرى خارج سوق المشاريع السعودية.

وتراجع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18.7% على أساس سنوي خلال العام 2022؛ ليصل إلى 93.6 مليار دولار أمريكي مقابل 115.2 مليار دولار أمريكي في العام 2021، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ العام 2005، باستثناء الانخفاض الناجم عن الجائحة في العام 2020.

وشهدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية انخفاضا في القيمة الإجمالية لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في العام 2022، وتخطت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها حاجز 100 مليار دولار أمريكي سنويا على مدار العقد الماضي باستثناء عام الجائحة (2020) والعام 2022.

واحتفظت السعودية بمركز الصدارة كأكبر سوق من أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022 بقيمة إجمالية قدرها 54.2 مليار دولار أمريكي من العقود التي تمت ترسيتها مقابل 53.9 مليار دولار أمريكي في العام 2021.

واحتلت الإمارات المرتبة الثانية بقيمة إجمالية وصلت إلى 19.2 مليار دولار أمريكي مقابل 25.9 مليار دولار أمريكي خلال العام 2021.

واستحوذت كل من السعودية والإمارات وقطر على نسبة 93.6% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام.

وانخفض إجمالي قيمة ترسية المشاريع في الكويت خلال العام 2022 ليصل إلى 2.8 مليار دولار أمريكي مقابل 5.2 مليار دولار أمريكي في العام 2021.

وبالمثل، تراجعت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في عمان بنسبة 27.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي.

ووصلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في البحرين 996 مليون دولار أمريكي في العام 2022 مقابل 2.7 مليار دولار أمريكي في العام 2021.