الرئيس الفلسطيني لبلينكن: نحمل الاحتلال مسؤولية الأوضاع المتصاعدة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث اليوم تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية بسبب ممارساتها التي تقوض حل الدولتين وتخالف الاتفاقيات الموقعة، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وأضاف أبو مازن أن استمرار معارضة جهود الشعب الفلسطيني للدفاع عن وجوده وحقوقه المشروعة في المحافل والمحاكم الدولية، هي سياسة تشجع الاحتلال الاسرائيلي على المزيد من ارتكاب الجرائم وانتهاك القانون الدولي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يتم التغاضي فيه، دون رادع أو محاسبة، لإسرائيل التي تواصل عملياتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، والضم الفعلي للأراضي، وإرهاب المستوطنين، واقتحام المناطق الفلسطينية، وجرائم القتل، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، وتغيير هوية القدس، وانتهاك الوضع التاريخي واستباحة المسجد الأقصى، وحجز الأموال، وما يرافق ذلك من عمليات التطهير العرقي.

وشدد على أن الوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تنتهك الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، هو المدخل الأساس لعودة الأفق السياسي، وإنهاء الاحتلال وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، من أجل صنع السلام والاستقرار والأمن للجميع في منطقتنا والعالم.

وشدد الرئيس على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار الاحتلال للأبد، ولن يتعزز الأمن الاقليمي باستباحة المقدسات، وتجاهل حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والاستقلال.

من جانبه، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تعارض أية خطوات تقوض حل الدولتين كتوسيع المستوطنات وهدم البيوت.

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات لخفض التصعيد، مضيفا أن أفق الأمل للفلسطينيين يتقلص، ولابد أن يحدث تغيير.

وعلى الرغم أن بلينكن، قال إن الولايات المتحدة تريد توطيد العلاقات مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، إلا أنه كشف عن عزم واشنطن العمل على فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.