القاهرة: وضع اللمسات النهائية لفتح منافذ بيع السلع الغذائية بحي السيدة زينب

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وضع اللمسات النهائية لفتح عدة منافذ تخدم أهالي المنطقة، ضمن سلسلة منافذ المواطن أولا، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.



وأضافت "عبدالمنعم"، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة التنفيذية والمعنية تكثف جهودها لتوفير المنافذ وإمدادها بالسلع والتي تباع بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح ما بين ٢٠ إلى ٣٠٪ عن مثيلاتها في الأسواق؛ لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين طوال الوقت، وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.



وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جار حاليا وضع اللمسات النهائية لفتح أحدث منافذ البيع الثابتة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية بمنطقة السيدة زينب، خاصة في ظل اختيار المواقع الحيوية للمنافذ والتي تخدم أكبر عددا من المواطنين، حيث يتم حاليا الاستعداد لفتح منفذ ميدان أبو الريش أمام روضة السيدة زينب، إضافة إلى منفذ شارع بورسعيد بعد الانتهاء من أعمال التجهيزات والعمل المتواصل على إمداد المنافذ بالمواد الغذائية والمنتجات اللازمة.



ووجهت الأجهزة التنفيذية بالإسراع للانتهاء من أعمال التجهيزات وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين المترددين على المنافذ؛ نظرًا للإقبال الكبير عليها خاصة في المنافذ التي تم افتتاحها من قبل بنطاق المنطقة وأحيائها، حيث تم افتتاح منفذ الخزان بمدخل مدينة الأسمرات وشارع ٩ بالمقطم ميدان العرب والحرية بالمعادي وإمام المسجد العظيم بزهراء المعادي بنطاق حي البساتين.



وأوضح أنه استجابة لطلبات المواطنين، تم فتح منفذ شارع الوسط وميدان الساعة بالتبين ومنفذ شارع محمد سيد أحمد بحلوان ومنفذ شارع حمودة بحدائق حلوان ومنفذ شارع العروبة بكورنيش المعصرة وأمام عمارات بيتشو؛ لتزيد منافذ الجنوبية كل يوم للمساهمة الفعالة في خفض الأسعار ومنع احتكار السلع والمنتجات الغذائية والتصدي للغش التجاري من خلال الرقابة الصارمة، والإعلان عن الأسعار، وفقا لقائمة الأسعار الاسترشادية.