أوكرانيا: منع أكثر من 13 ألف شخص من الفرار منذ بدء الحرب

منع حرس الحدود الأوكراني، وفقا لبياناته، ما يربو على 13 ألف شخص من مغادرة البلاد منذ بدء الغزو الروسي العام الماضي.

وقال أندريه ديمتشينكو المتحدث باسم الهيئة الحدودية اليوم الثلاثاء، في كييف "تم احتجاز عددا إجماليا يزيد على 9100 شخص في الحدود الخضراء منذ 24 فبراير"، مستخدما مصطلحا للإشارة للقطاعات التي تضعف حمايتها من الحدود. وتم اعتقال معظمهم على الحدود مع رومانيا ومولدوفا.

وتم منع 3900 شخص آخرين من عبور الحدود من المعابر الرسمية بأوراق مزورة، من بين أمور أخرى. وكان معظمهم يرغب في مواصلة الانتقال إلى المجر أو بولندا.

وفي إطار التعبئة العامة في بداية الحرب، تم حظر الأوكرانيين الخاضعين للخدمة العسكرية من سن 18 إلى 60 عاما من مغادرة البلاد، باستثناءات محدودة.

ووفقا لتقارير حرس الحدود حاول رجال مغادرة البلاد مرتدين ملابس نسائية، أو بأوراق مزورة لأطفال وهميون أو عن طريق زيجات وهمية.

وتوفي العديد من الرجال بسبب تجمدهم في جبال كاربات وغرق ما لا يقل عن 12 منهم في أنهار حدودية، بشكل أساسي على الحدود مع رومانيا. ولم يتسن معرفة عدد الأوكرانيين الذين تمكنوا من الفرار من الخدمة العسكرية.