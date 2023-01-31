محافظ أسوان يفاجئ عددا من محلات الجزارة والمخابز ومستودعات البوتاجاز

فاجأ اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، عدد من محلات الجزارة والمخابز البلدية ومستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز لمتابعة حركة البيع والشراء في الأسواق، ومدى توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية، بالإضافة إلى ضبط الأسعار والتصدي لكافة أشكال الاحتكار والغش التجاري.

وخلال تفقده لأحد منافذ بيع اللحوم البلدية التابع لوزارة الزراعة بسعر 160 جنيها للكيلو الصافي للحوم الحمراء الخالية من الدهون، شدد اللواء أشرف عطية على أهمية الالتزام بالأسعار المعلنة لتحقيق التوازن المطلوب في العرض والطلب لأسعار اللحوم البلدية بشكل عام، والحفاظ على جودة اللحوم المبردة، وعدم التلاعب في الأوزان أو سلامة المعروض من هذه اللحوم الطازجة، وهو الذي يتوازى مع النظافة العامة.

وفي أثناء نفس الجولة قام أشرف عطية بتفقد أحد المخابز البلدية بوسط المدينة، والذي ينتج 43 ألف رغيف يومياً حيث أستفسر عن مدى رضاء المواطنين لمستوى جودة رغيف العيش ووزنه بواقع 90 جراما، كما تابع داخل المخبز آلية البيع بداية من ماكينة الصرف وحتى استلام المستهلك لأعداد الأرغفة المقررة له مروراً بعملية إنتاج الخبز.

وشدد محافظ أسوان أثناء تفقده لمستودع بوتاجاز الوفاء (2)، والذى يوزع يومياً متوسط 1200 اسطوانة بتوكيل من شركة الغازات البترولية بتروجاس على الالتزام بسعر 75 جنيها لاسطوانة البوتاجاز (12.5 كجم) من داخل المستودع، و80 جنيه للتوزيع المنزلي، كما أوقف المحافظ أحد عربات السريحة، حيث أكد صاحب العربة بأنه يبيع بسعر 80 جنيها على المنازل.