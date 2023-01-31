الكويت تدين بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في بيشاور الباكستانية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للتفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة) بيشاور (الباكستانية وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض لاستهداف دور العبادة ولكافة أشكال الإرهاب والتطرف ووقوفها التام إلى جانب جمهورية باكستان الصديقة في هذا المصاب قيادة وحكومة وشعبا.

وتقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

أعلنت حركة طالبان باكستان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن تفجير المسجد،طبقا لما ذكرته قناة جيو الباكستانية.

وأسفر التفجير الذي استهدف مسجدا بمنطقة " بوليس لاينز" في بيشاور، عن مقتل 59 شخصا وإصابة 175 آخرين.