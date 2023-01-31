قال إسلام بيومي مدير معرض القاهرة للكتاب، إن الإقبال الجماهيري الكبير على الدورة الحالية من معرض الكتاب مثّل مفاجأة للجميع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن البعض كان متخوفا من ارتفاع الأسعار إلا أن الرهان على الشعب المصري دائما ما يكون رابحا.

وذكر أن متوسط الزيارات اليومي يصل إلى 180 ألف زائر، موضحا أنه بعد مرور خمسة أيام بلغ عدد زوار المعرض 1.1 مليون زائر.

وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادة أكبر في حجم الإقبال على فعاليات معرض الكتاب، لا سيما أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة.

ونوه بأن الجمهور دائما ما ينتظر آخر أيام المعرض بسبب وجود تخفيضات كبيرة، تزيد عن التخفيضات المعمول بها في الوقت الحالي.

وشدد على أن هذا النجاح هو انعكاس لحجم الجهود التي بذلتها الهيئة العامة للكتاب على مدار الفترات الماضية، مؤكدا أن الاستعداد لتنظيم الدورة الحالية من المعرض بدأ قبل شهرين من بدء الفعاليات.

وانطلقت فعاليات معرض الكتاب لعام 2023، في 25 يناير الحالي، وتنتهي في 6 فبراير المقبل.