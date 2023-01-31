وزير خارجية كوريا الجنوبية يبدأ زيارة لأمريكا غدا

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية بارك جين سوف يتوجه غدا الأربعاء إلى أمريكا، حيث سوف يزور نيويورك وواشنطن العاصمة.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى الرابع من فبراير المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الوزير سوف يلتقى بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في الثالث من فبراير لمناقشة تعزيز التحالف الاستراتيجي الشامل والتعاون الوثيق تجاه السياسة الكورية الشمالية.

ومن المقرر أن يلتقى بارك جين خلال زيارته بمسؤولين بارزين بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لمناقشة سبل تطوير التحالف في مجال الفضاء.

كما سوف يلتقى وزير الخارجية الكوري الجنوبي بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش.