ارتفاع حصيلة تفجير المسجد في مدينة بيشاور الباكستانية إلى 89 قتيلا

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قال مسؤولون إن حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف مسجدا يرتاده رجال الشرطة في مدينة بيشاور الباكستانية ارتفعت إلى 89 قتيلا.

وقال أياز خان المتحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " لقى ما لا يقل عن 89 شخصا حتفهم".

وأصيب نحو 221 شخصا في التفجير الذي وقع أمس الاثنين في مسجد مزدحم، يقع داخل منطقة تخضع لإجراءات أمنية مشددة بالقرب من مقر للشرطة.

وقال متحدث باسم المستشفى إن ما لا يقل عن 10 مصابين حالتهم خطيرة.

وقد تم انتشال عشر جثث على الأقل من أسفل حطام المسجد خلال الليل.

وقال خان" أغلبية الضحايا، من أفراد الشرطة".

ويعد الهجوم من أكثر الهجمات دموية التي تشهدها باكستان منذ أعوام.

وتم فتح تحقيق بشأن كيفية اختراق البنية التحتية الأمنية متعددة الطبقات في الموقع.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في بيشاور، الواقعة على الحدود مع أفغانستان، وذلك في ظل ارتفاع وتيرة العنف وتفاقم سوء الوضع الأمني في باكستان.