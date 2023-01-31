 استقرار معدل البطالة في اليابان عند مستوى 5ر2% خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
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استقرار معدل البطالة في اليابان عند مستوى 5ر2% خلال الشهر الماضي


نشر في: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 8:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 8:59 ص

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية اليوم الثلاثاء استقرار معدل البطالة في اليابان خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي عند مستوى 5ر2% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

جاءت بيانات البطالة في اليابان خلال الشهر الماضي متفقة مع توقعات المحللين، ومع مستواها خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وبلغت نسبة المشاركة في قوة العمل باليابان خلال الشهر الماضي 3ر62% مقابل 4ر62% خلال الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون استقرار النسبة عند نفس مستواها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما استقرت نسبة الوظائف إلى الباحثين عن عمل خلال الشهر الماضي عند مستوى 35ر1 وظيفة لكل باحث عن عمل، وهو نفس مستواها في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها إلى 34ر1 وظيفة لكل باحث عن عمل.


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