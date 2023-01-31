المقاولون يوافق على انضمام عمر فايد لمعسكر منتخب الشباب

وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، على انضمام عمر فايد، مدافع الفريق، لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 بداية من المعسكر المقبل والذي يستعد خلاله الفريق لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر اعتبارا من 19 فبراير المقبل وهي المؤهلة لمونديال الشباب .

واعلن الجهاز الفني للمقاولون عن قراره عقب اجتماع شوقي غريب المدير الفني مع محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب ومحمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادي وتم خلاله الاتفاق على السماح بانضمام عمر فايد لمنتخب الشباب ولعب الفريق الأول مبارياته في الدوري الممتاز بدون اللاعب طوال فترة المعسكر.

رغم اعتماد الفريق عليه في التشكيل الأساسي وظهوره بمستوى مميز مع الفريق بالدوري وأصبح أحد الاعمدة الأساسية للفريق الذي حقق نتائج طيبة في الدوري الممتاز، انطلاقا من سياسة النادي والجهاز الفني في دعم المنتخبات الوطنية وتقديم المصلحة القومية على مصلحة النادي .